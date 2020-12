Walter Montillo confirma que no seguirá en la U: "Tengo una decisión tomada que es no renovar"

24horas tvn

30.11.2020

Terremoto en la U. Tras varias semanas de especulaciones y declaraciones de su representante, finalmente Walter Montillo confirmó que decidió no extender su vínculo con el club universitario: "Tengo una decisión tomada que es no renovar", dijo en diálogo con radio ADN.

Eso sí, el volante argentino aclaró que su decisión no se debió a la determinación de la dirigencia de someterlo a una evaluación, sino al largo tiempo que la institución fijó para ello.

"A (Cristián) Aubert (presidente de la U) lo conozco de mi pasada anterior. Me molesta la manera. Me pueden decir 'en el proyecto del próximo año no entras' y lo voy a entender. Si vienes para renovar y me tienes cuatro meses que si o que no, me canso", agregó.

"Llegué a Chile a las corridas. Me fui mal con la gente de Tigre y asumí las consecuencias. No sé qué habrá pasado en estos cuatro meses. Mis tiempos no son los de la directiva", complementó.

"Pedí que me confirmaran antes del 20 de noviembre si iba a seguir. No es un tema de platas, sino de tiempos. No me choca lo de la evaluación, sino que se dilatara por tanto tiempo. No puedo estar esperando. No voy a renovar", añadió.

Además, Montillo criticó que "no hay una cabeza que decida. De septiembre a diciembre tuvieron bastante tiempo para juntarse y decidir qué hacer conmigo. Me voy en paz, hice lo que tenía que hacer".

"No quiero ser un estorbo. Puede ser que me vaya ahora o cumpla mi contrato, no lo sé. No es el momento para ponerme a hablar de ofertas, no me ha llamado nadie", sostuvo.

"Intentaré seguir igual, más allá que se termine mi contrato. Disfruté volviendo a jugar acá, pese a que no hay público en los estadios", aseguró.

En esa misma línea, el jugador trasandino recordó sus esfuerzos para concretar su regreso al club: "Siempre fui con la verdad con Cristián Aubert. Me bajé el sueldo para venir acá. Me siento importante en el club. Esto es una bomba, lo sé, pero prefiero que sea ahora y concentrarnos en el torneo. Aún no estamos salvados".

Por otra parte, le quitó responsabilidad al cuerpo técnico encabezado por Rafael Dudamel: "Dudamel está trabajando bien, no quiero involucrar al cuerpo técnico que llegó en esta decisión. Tengo contrato hasta el último partido en el torneo".