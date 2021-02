Walter Montillo confiesa qué DT podría convencerlo de no retirarse del fútbol: "Me conoce"

24horas tvn

17.02.2021

Walter Montillo fue el invitado estelar del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El ahora ex volante de Universidad de Chile se refirió a los motivos por los cuales decidió retirarse y además qué pasó tras la llegada de Rafael Dudamel.

Consultado por Claudio Borghi si hay alguna persona de que lo pueda convencer a volver a jugar, Montillo fue claro y dio el nombre de Néstor Gorosito.

“Me conoce como creo que ningún otro entrenador. Lo tuve en dos ciclos muy lindos de mi vida, iniciando y luego a los 34 años en Tigre. Yo quería que fuera en Universidad de Chile y así fue y así será. Este era mi sueño, venir acá, ponerme la camiseta y retirarme acá. Es una decisión tomada”, aclaró.

Sobre el amor por la camiseta azul, Montillo recordó: “Inició por 2008-2009, se acrecienta por los problemas personales que tuve con Santino; tuvimos buenos años, semifinal de Copa Libertadores, etc (...) Luego de irme siempre pensé en volver. Ese sentimiento se acrecentó cuando vi en la posición en que estaba el club (...) Hoy, viendo que terminamos en tercera posición, lejos del descenso, me pone muy contento que pude ayudar al equipo en una situación difícil”.

LO PRIMERO QUE HIZO DUDAMEL

Respecto a la llegada del técnico venezolano a Universidad de Chile, Montillo destacó: “Con Hernán (Caputto) lo mejor que teníamos era la sociedad con Larrivey (...) Lo primero que hizo Dudamel cuando llegó fue desarmarlo".

"Son pequeños indicios que te van dando. Uno con 19 años de jugador se da cuenta cuando te quieren o no. Futbolísticamente no era el jugador indicado para él (...) El último partido creo que lo jugué porque era mi último”, agregó.

Para concluir, la “ardilla” no se cerró a integrarse a un medio de comunicación, asegurando: “Me gusta. Ante las cámaras trato de manejarme lo mejor posible. Me gusta analizar el juego, no soy entrenador ni estudié periodismo, pero me gusta mucho comentar. Si en algún momento me llaman para comentar de fútbol, lo haré con gusto. Creo tener una buena visión de los partidos y me gusta hablar mucho de fútbol”.