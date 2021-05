"Sos crack hermano": Walter Montillo felicita Joaquín Larrivey por su doblete frente a Deportes Antofagasta

"Hacete un gol cuando quieras" escribió también en su cuenta de Instagram el ex '10' de los azules que se encuentra ya retirado y viviendo en Argentina.

Agencia Aton

10.05.2021

Walter Montillo y Joaquín Larrivey coincidieron en la Universidad de Chile en la pasada temporada. De hecho fueron una dupla letal que la hinchada azul recuerda con cariño, pues gracias a más de una asistencia del volante, el delantero pudo consolidarse como uno de los goleadores del Campeonato Nacional 2020 con 19 anotaciones.



Ya retirado, la "Ardilla" disfruta como un aficionado más los partidos de la "U". Horas después de que el partido ante Deportes Antofagasta terminara en triunfo para los universitarios gracias al doblete del "Bati", Montillo subió a sus historias de Instagram una foto de su amigo celebrando abrazado con Pablo Aránguiz, y escribió "Sos crack hermano. Hacete un gol cuando quieras".

El gesto emocionó a más de algún hincha de la Universidad de Chile, pues recuerdan con cariño la buena asociación que tuvieron los dos argentinos durante el año pasado.

Joaquín Larrivey tras su doblete: "Estamos ilusionados con pelear el campeonato"

Tras unos cuantos partidos de sequía, el delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey pareció salir a la cancha del estadio Calvo y Bascuñan en estado de gracia, especialmente en el segundo tiempo. Con un doblete, puso en ventaja a la "U" en el marcador y aquello bastó para llevarse la victoria, pese al descuento antofagastino.



Tras el encuentro y en diálogo con TNT Sports, el "Bati" analizó el compromiso: "El primer tiempo no jugamos de la mejor manera, incluso con un hombre más. El ratito que tuvimos ese primer tiempo no lo supimos aprovechar y en el segundo me parece que les pasamos por arriba. Si terminaba 5-1 por lo hecho en el segundo tiempo, estaba bien".



Los "azules" habían tenido dificultad para definir, especialmente en partidos de visita. Sobre el cometido en delantera, Larrivey comentó: "Nos estaba costando soltarnos de tres cuartos para arriba y lo hicimos bien. Nos faltó un poquito de puntería, pero nos vamos tranquilos y contentos con el triunfo que nos anima a pelear bien arriba".