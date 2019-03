Walter Montillo: "Hace cuatro años que vengo diciendo que quiero jugar en la U"

24Horas.cl TVN

14.03.2019

Walter Montillo dejó huella en Universidad de Chile, y muestra de aquello es que cada vez que se abre el mercado de pases los hinchas piden que su nombre sea considerado como refuerzo.

Sin embargo, el argentino jamás ha podido concretar su ilusión de regresar al elenco colegial, en un deseo que según confesó lleva varios años.

"Hace poco me llamó un representante y me dijo que me quería llevar a la 'U'. Yo le respondí: “La gente de la U ya me conoce”. Hace cuatro años que vengo diciendo que quiero ir a jugar a la U”... En estos momentos no voy a llamar a nadie, porque cuando lo hice me fue mal. Si en algún momento la U piensa que los puedo ayudar, los escucharemos. Ahora pertenezco a Tigre y no puedo ser mal agradecido con el club que me abrió las puertas en el momento que mas lo necesité”, dijo la 'Ardilla' en diálogo con Fox Sports.

A su vez, Montillo analizó el complejo presente que vive su ex equipo, sin dejar de lado la polémica que se generó con la renuncia de Frank Kudelka, a quien comparó con el mal rendimiento que obtuvo Jorge Sampaoli en la Selección de Argentina.

"En Argentina le fue muy bien, pero como sabemos la primera cabeza que rueda es la del técnico. A veces el DT no le llega al plantel con las ideas que quiere plantar. El claro ejemplo es Sampaoli, que ganó todo con la 'U', pero en la Selección Argentina no le fue bien", aseveró.

Sobre lo mismo agregó que "Universidad de Chile es un club muy grande, estábamos todos ilusionados con que pasara en la Libertadores, la eliminación con Melgar me golpeó. Ojala que llegue alguien que le encuentre el rumbo, porque es una lastima que no esté en los puestos de arriba“.

Finalmente el argentino reconoció que sus ganas de jugar lo hicieron llamar incluso a otros clubes de Chile, pero reveló que fue ignorado.

"Llamé a muchos clubes, incluyendo Unión Española, pero me dijeron que no. Yo quería volver a jugar para demostrarle a todos lo que podía dar, pero bueno Tigre me acogió. Me quedan seis meses de contrato y estoy tranquilo, si me llaman de la U los escucharemos", cerró.