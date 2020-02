Walter Montillo: "Quizás este año no estábamos preparados para jugar una Copa Libertadores"

Agencia Uno

Walter Montillo, mediocampista de Universidad de Chile, se refirió este miércoles a la temprana eliminación del cuadro azul de la Copa Libertadores 2020, a manos de Inter de Porto Alegre, reconociendo que “quizás este año no estábamos preparados”.

Respecto al ánimo de la escuadra que dirige Hernán Caputto, el argentino declaró a la llegada del equipo al país que “el plantel está unido y fuerte, el primer objetivo es el torneo nacional donde hay que sumar una cantidad de puntos para estar tranquilos. Uno siempre quiere ganar, pero las cosas pasan por algo (…) Quizás este año no estábamos preparados para jugar una Copa Libertadores”.

“Si nosotros nos íbamos con el cero a cero en el primer tiempo a camarines, el tiempo hubiese jugado muchísimo a nuestro favor durante el complemento. El equipo corrió hasta la última pelota y estoy ilusionado que este equipo nos dará muchas alegrías”, agregó.

De esta forma, el ex Tigre apuntó al Campeonato Nacional como el gran objetivo para la presente temporada. "Ahora hay que pensar en lo que viene, nuestro objetivo principal es el torneo y ojalá demos vuelta rápido la página", señaló.

Respecto al arranque del elenco colegial en el torneo, con seis puntos de nueve posibles y con la urgencia de sumar para alejarse del descenso, el oriundo de Lanús dijo que "recién van tres fechas y estamos en la parte alta de la tabla, pero queda mucho trabajo, lo de la Libertadores sabíamos que nos había tocado un rival difícil para nuestras aspiraciones y somos un plantel nuevo, pero creo que hicimos un buen papel”.

"Pero se está viendo un equipo comprometido con la causa. Vamos a seguir sumando si Dios quiere para llegar a los 40 puntos lo antes posible", complementó.

Por último, el trasandino habló de la ausencia de la barra azul para el próximo duelo con Santiago Wanderers, en Valparaíso, por decisión de las autoridades. “En Argentina esto es algo normal, hace cinco años que no entran los hinchas visitantes a los partidos. Juegan once contra once”, finalizo.

GOLEADORES: JOAQUÍN LARRIVEY

En la lista de los máximos artilleros del campeonato, el primer lugar es para Joaquín Larrivey de Universidad de Chile, quien en tres partidos, suma un total de cinco anotaciones.