Santiago Wanderers cae ante Ñublense de local y se hunde en el último puesto

Agencia Aton

24.04.2021

En el cierre de la jornada sabatina, Santiago Wanderers recibió a Ñublense en el Elías Figueroa con la misión de lograr sus primeros tres puntos del torneo. Sin embargo, a pesar del control que los caturros tuvieron en el partido, no pudieron aprovechar sus oportunidades y cayeron por 2-1 frente a los chillanejos.



La apertura de la cuenta llegó cuando el encuentro recién amanecía: Mathías Pinto recibió el balón de Nicolás Guerra y con el arco a disposición, disparó un ajustado remate que venció a Mauricio Viana, marcando el 1-0 a favor de los chillanejos al 3’.



El empate caturro no se hizo esperar. Tras una serie de tiros de esquina, Luis García aprovechó una confusión en el área de Ñublense para lanzar un remate rasante que se coló en el arco de Nicola Pérez al 10’, empatando el partido.



Uno de los activos en el ataque caturro fue Matías Marín, quien casi coló un remate elevado al 1’ y al 14’ estrelló un remate de media distancia en el travesaño. Por su parte, al 24’, el volante de Ñublense, Branco Provoste, tuvo el 2-1 en sus pies. Sin embargo, Mathías Pinto participó en la jugada estando en fuera de juego, por lo que el tanto fue anulado.



Casi al final de la primera mitad, Sebastián Ubilla estrelló otro disparo contra el travesaño, luego de cabecear un córner al 42’. Así, ambas escuadras firmaron un empate a 1 en el fin de la primera mitad, que vio cómo Santiago Wanderers tuvo más el control de la pelota, pero se vio impreciso en tres cuartos de cancha.



En el complemento, las ocasiones más claras del Decano llegaron avanzado el segundo tiempo: al 60’ Marín volvió a probar de media distancia, estrellando su remate en el ángulo, y al 64’ Maicol Cabrera eludió al portero Pérez, disparando a puerta vacía y encontrándose con un oportuno Pablo Vargas, que salvó a Ñublense en la línea.



Si bien los chillanejos no encontraban los caminos de cara a la portería de Viana, más allá de un remate de Maximiliano Quinteros al 69’, minutos después se les abrió la posibilidad. El guardameta caturro derribó a Federico Mateos en el área, resultando en un penal para los rojos. El encargado de cambiarlo por gol fue Nicolás Guerra, quien no falló y puso el 2-1 en el 78’.



Así, a pesar de controlar gran parte de las acciones del partido, el Decano no pudo plasmar su ventaja sobre el dominio del balón en el resultado, cayendo por 2-1 ante Ñublense, hundiéndose aún más en el último lugar con 0 puntos, sumando cuatro derrotas consecutivas. Mientras tanto, con esta victoria, los rojos escalan hasta el 7mo lugar, en puestos de Copa Sudamericana.



Ahora, los chillanejos piensan en su cotejo de local ante Colo Colo, mientras que Santiago Wanderers espera romper su mala racha de visita ante la U.