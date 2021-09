Wanderers derrota sobre la hora a Cobresal y se ilusiona con poder escapar al descenso

Agencia Aton

12.09.2021

En un pleito muy polémico en el Estadio Elías Figueroa Brander, Santiago Wanderers se apoyó en su patrulla juvenil y en una gran actuación de Ronnie Fernández para vencer por 2-1 a Cobresal, y se ilusiona con salir del fondo de la tabla.



De entrada en el encuentro hubo una jugada polémica, cuando Leandro Requena fue con mucho ímpetu a manotear un balón, golpeando en la cara a Néstor Canelón, pero Ángelo Hermosilla ni siquiera se apoyó en el VAR. Eso sí, en los 14' el delantero caturro aprovechó un buen centro de Felipe Alvarado y solo tuvo que empujarla para anotar el 1-0 en favor de los locales.



Fernández estuvo muy cerca de estirar las cifras en los 22', pero su tiro pegó en la cara externa del pórtico de Requena. El cuadro minero fue creciendo hacia la media hora de juego, momento en que Felipe Reynero (31') erró una muy clara dentro del área y poco después, entre el palo y Mauricio Viana salvaron al Decano, pero el rebote quedó para Matías Donoso, que igualó el marcador con un cabezazo.



En el cierre de la primera fracción, los porteños sufrieron con los cobros arbitrales, primero con un gol de chilena de Diego Vallejos (37'), que fue anulado por una supuesta infracción de Fernández sobre Requena, situación que se repitió unos minutos más tarde, con un tanto del ariete local. Y en la última antes del descanso, Hermosilla desestimó un claro penal para el elenco verde, por un agarrón de camiseta a Vallejos.



Los primeros pasajes del complemento fueron bastante imprecisos y trabados por parte de ambas escuadras, que no ejercían una gran intensidad, pero no podían traducirlo en llegadas de peligro en los arcos. Un cabezazo de Daniel González (68') que pasó rozando el larguero y una contra que desperdició Óscar Salinas, fue lo más llamativo en los 25 primeros minutos de la segunda parte.



Hacia el final del encuentro, los anfitriones presionaron en varias ocasiones a Requena, primero con un cabezazo de Fernández (81') que desvió el guardameta y en los 87', luego de varios intentos de tiro libre, Matías Marín metió un zurdazo impecable que se metió por la escuadra derecha para desatar la algarabía en Valparaíso. En los 90', el juez central anuló una conquista de Paolo Guajardo, porque la pelota había salido del campo.



De esta forma, Santiago Wanderers ganó su primer encuentro de local en ocho meses y se quedó con tres puntos de oro en su lucha por no descender, sumando además su segunda victoria consecutiva, lo que les permitió llegar a las ocho unidades. Los caturros volverán al ruedo al mediodía del domingo 26, cuando visiten a Ñublense.



Por su parte, los nortinos cortaron una racha de cinco triunfos consecutivos y se mantienen séptimos con 28 puntos, aun en puestos de clasificación a copas internacionales. Este viernes, disputarán un duelo atrasado por la fecha 18, cuando reciban desde las 11 horas a Huachipato, antes del receso por fiestas patrias.