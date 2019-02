Williams Alarcón: "La humildad me lleva a hacer las cosas como siempre las he hecho"

24Horas.cl TVN

18.02.2019

Una de las imágenes más llamativos que dejó la primera fecha del Torneo Nacional 2019 fue sin duda la imagen del volante de Colo Colo, Williams Alarcón, viajando en Metro para devolverse a su casa tras el partido ante Unión Española.

"Me siento orgulloso de mí y de mi familia por apoyarme siempre. La humildad que me caracteriza me lleva a hacer las cosas como siempre las he hecho, por eso me vine en Metro de vuelta", explicó en declaraciones que reproduce Cooperativa.

Por su parte, el padre del jugador, Williams Alarcón Fajardo, argumentó al mismo medio que previamente decidieron dejar los autos en la casa, debido a que viven cerca del estadio Santa Laura.

"La gente lo reconocía, lo siguieron en caravana hasta el Metro. Estoy feliz y contento con su debut. Su carrera debe ir paso a paso, con mucha humildad, que no se le suban los humos a la cabeza", afirmó.