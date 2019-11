Ya es oficial: Suspenden el fútbol chileno por sexto fin de semana consecutivo

24Horas.cl TVN

22.11.2019

Este viernes, y por sexto fin de semana consecutivo, se tomó la decisión de suspender el fútbol chileno luego de los incidentes ocurridos durante el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique.

La decisión fue informada por la ANFP la noche de este viernes, señalando que luego de una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se estableció que "no hay disponibilidad de contingentes policiales necesarios para garantizar el resguardo del orden y la seguridad pública en los alrededores de los estadios donde se disputarán los partidos de nuestros campeonatos profesionales programados para el presente fin de semana".

Cabe señalar que esta medida sólo rige, por el momento, para este fin de semana, ya que el martes se definiría la continuidad en el futuro del certamen nacional.

Este es el sexto fin de semana consecutivo en que se suspende el fútbol nacional, luego de la primera cancelación que ocurrió el 18 de octubre pasado.

Revisa el comunicado completo:

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional informa que, tras tener reuniones durante el día con diversas autoridades del país y una comunicación final esta noche con el Ministerio del Interior, se nos informó que no hay disponibilidad de contingentes policiales necesarios para garantizar el resguardo del orden y la seguridad pública en los alrededores de los estadios donde se disputarán los partidos de nuestros campeonatos profesionales programados para el presente fin de semana.



Por este motivo se suspende el resto de la duodécima fecha de la segunda rueda de la Primera División, la vigésimo novena de la Primera B y los partidos de la octava jornada de las liguillas de Segunda División.



El resguardo de todos los actores del fútbol ha sido la prioridad de la ANFP desde el 18 de octubre pasado. No podemos aceptar que la violencia domine al fútbol. Como lo hemos reiterado, nuestro deporte no rivaliza con las demandas sociales ni con el momento que vive el país.

