"Ya hizo la oferta": Colo Colo busca al reemplazante de Barroso y ahora apunta por Ramiro González

09.03.2021

Después de que se concretara la salida de Julio Barroso de Colo Colo, el técnico Gustavo Quinteros fue muy claro al sostener que necesitaba un defensa para reemplazarlo. A partir de esta búsqueda, surgió ahora el nombre de Ramiro González.

Según informó el periodista César Merlo, especialista en transferencias, los albos ya realizaron una oferta por el defensa argentino nacionalizado chileno que hoy milita en el Atlético San Luis de México.

¿El problema? "La propuesta no llega ni a la mitad de lo que pretendía el futbolista", asegura pese a que el jugador tiene la intención de jugar en Colo Colo.

No obstante Merlo aclara que "si no hay una mejora en cuanto a montos y duración del contrato (le dan 1 y quiere 3), no se hace" el acuerdo.