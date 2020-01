Soteldo y polémicas con hinchas de la 'U': "Si no quieren que hable mal, que no me busquen la lengua"

24Horas.cl TVN

20.01.2020

"B". Sólo esa letra fue suficiente para que se desatara una verdadera "guerra" entre Yeferson Soteldo y los hinchas de Universidad de Chile, en una polémica que se provocó luego que un fanático azul increpara al venezolano, a través de Instagram, por no jugar de la misma manera en Santos que en el elenco colegial.

En aquel entonces, la 'U' se encontraba peleando el descenso en el Campeonato Nacional 2019 que nunca terminó, por lo que esa simple letra derivó en que los fanáticos se le fueran en contra al jugador en cada publicación que realizó en la mencionada red social.

Y meses después, Soteldo otra vez le respondió de manera similar a un hincha azul, reactivando una pelea que parecía haber terminado, y que este martes podría tener una nueva versión, ya que el volante enfrentará a Chile con Venezuela en el Preolímpico que se realiza en Colombia.

En conversación con La Tercera, el jugador del Santos se refirió precisamente a los inconvenientes que ha sufrido con hinchas azules, en donde se defendió al excusarse que no es él quien inició la polémica.

"Son ignorantes que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero yo no salí de la mejor manera con el club, así que no le doy mucha importancia a esas cosas. A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderla con arrogancia. Pero si no quieren que yo hable mal de su club, que tampoco me busquen la lengua", dijo el jugador.

Al mismo tiempo, evitó todo tipo de entredichos con los azules, y evitó referirse a su salida del club, así como también fue claro en señalar que "no me interesa entrar en polémicas" cuando fue consultado por los dichos de Gonzalo Espinoza, mediocampista de los colegiales que aseguró que el venezolano quería ganar pantalla.

Acerca de si tiene sentimientos especiales por enfrentar a Chile este martes en el Preolímpico, Soteldo sostuvo que "para mí siempre es especial jugar contra Chile, sobre todo por el país, que me dio muchas cosas. Siempre lo digo, estoy muy contento de haber pasado por ese país tan lindo. Disfruté mucho allá, tengo dos hijos chilenos muy hermosos, y la verdad que para mí es un placer jugar contra Chile. Ellos van por Chile, yo juego por Venezuela, y ojalá sea un partido muy lindo y que todos los sepamos disfrutar".

Finalmente, explicó que su tardío llamado a la selección venezolana para el Preolímpico se debió a temas administrativos.

"Hace tiempo venía pensando en estar con la selección Sub 23. Había un problema, que era contar con el permiso del Santos porque no es una obligación de la FIFA ceder a los jugadores, y porque además a nosotros nos empezaba ahora el torneo Paulista. Se complicó un poco el permiso, pero cuando me lo comentó el profe fue una gran alegría, aunque también con tristeza porque se produjo por la lesión de Palmezano. Ahí apretamos un poco con el club, les dije que mi país me necesitaba y ellos entendieron", cerró.

Programación:

Chile vs. Venezuela

Martes 21 de enero

20:00 horas

*Transmite DirecTV