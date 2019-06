Yerko Leiva se convierte en el primer jugador en dejar Universidad de Chile

El director de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, no descartó además que el delantero panameño Gabriel Torres

13.06.2019

El plantel de Universidad de Chile sufre su primera baja para la próxima temporada. Se trata del volante Yerko Leiva, quien no continuará en el club tras haber finalizado contrato y no llegar a acuerdo con su renovación.

De este modo, el jugador formado en los azules dejará de pertenecer a la institución a partir del 31 de junio, fecha en que finaliza su contrato.

Leiva eso sí no sería la única baja que podría sufrir el plantel encabezado por Alfredo Arias, tal como lo anunció el propio Rodrigo Goldberg, director de Azul Azul.

“Sabemos que necesitamos reforzarnos, pero chocamos con una realidad presupuestaria, no puedo salir a gastar plata que no tenemos. El 80 por ciento del tiempo que llevamos acá lo hemos dedicado a ver cómo reforzarnos, pero no es fácil. Básicamente las posibilidades pasan por liberar algún cupo de algún jugador que se vaya a préstamo… (Gabriel) Torres es una posibilidad", expresó.

Goldberg además descartó la partida a préstamo de Camilo Moya, ya que no se logró un acuerdo con Cobreloa, club interesado en el joven volante de contención.