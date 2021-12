"Yo creo que Sampaoli va a volver a la U": La declaración de un ex azul que ilusiona a los hinchas universitarios

Agencia Aton

14.12.2021

Ya se cumplió una década desde que Universidad de Chile conquistó el histórico título de la Copa Sudamericana, el cual significó el primer trofeo internacional del cuadro azul.



Una de las figuras de ese elenco estudiantil fue Gustavo Canales, ex delantero argentino y nacionalizado criollo, quien puso todas sus fichas por el regreso en un futuro de Jorge Sampaoli, el técnico de esa época y clave en el éxito de los laicos.





"Yo creo que Sampaoli va a volver a la U. No sé si a mediano, corto o largo plazo", reconoció el otrora artillero en conversación con radio ADN.



Además, aseguró que mantiene contacto con el casildense: "Sí, he hablado con él. Siempre atento a cómo le va. Para mí, desde el punto de vista estratégico, Jorge Sampaoli fue el mejor entrenador que tuve, me nutrió mucho. Te abre la cabeza este tipo de entrenadores. Después de correr tanto tiempo detrás de la pelota sin sentido empiezas a tomar otra óptica".





Consultado sobre si no partía junto a Eduardo Vargas y Marcos González, la U hubiese levantado el otro trofeo en la Copa Libertadores 2012, respondió: "A mí me parece que sí, pero el fútbol es tan lindo por eso. Después de los resultados, estoy seguro que Sampaoli estaba convencido que podía ganar la Copa Libertadores sin nosotros. Después el resultado manda y las especulaciones van a estar siempre, pero el fútbol es impredecible".



Por último, Canales sostuvo: "Desde los nombres y funcionamiento, te diría que sí la ganábamos esa Copa Libertadores, pero el equipo que jugó esa copa lo hizo muy bien y no llego a la final por poco".