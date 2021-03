"Yo quiero jugar en Colo Colo": Cecilio Waterman confiesa que fichaje por los albos quedó descartado

24Horas.cl TVN

Cecilio Waterman confesó este martes su intención de jugar en Colo Colo, pero de inmediato aclaró que las negociaciones con la Universidad de Concepción no llegaron a buen puerto.

El panameño, en diálogo con Pelota Parada de TNT Sports, aseguró que estaba todo listo para sellar su llegada al Monumental, incluso ya tenía fecha para regresar al país desde Panamá y sumarse al plantel de Gustavo Quinteros.

"Se acercaron con mi representante. Él me llamó el sábado pasado para comentarme que estaba todo listo con Colo-Colo. Estaba todo arreglado para hacerme el PCR acá en Panamá el domingo y viajar a presentarme a Colo Colo. No sé qué pasó, finalmente no se llegó a buen puerto”, dijo.

Al mismo tiempo sostuvo que "yo quiero jugar en Colo Colo (…) Estaba ilusionado, pero son cosas que pasan y no dependen de mí. Ya firmé con la U. de Conce (…) Ellos deciden lo que hacen con Colo Colo ahora".

Luego de su confesión, el tercer máximo goleador del Campeonato pasado aseguró que es casi imposible retomar el contacto con el 'Cacique'.

"Mi representante hace dos días que no me llama. No sé qué pueda pasar, al parecer Universidad de Concepción no va a negociar más. Tengo que respetar y agradecer a la institución por abrirme las puertas. Estoy muy cómodo en el club y me han tratado muy bien. Ahora, si quieren llevarme a otro club deben hablar con ellos", analizó.

Finalmente, no esquivó referirse a las infundadas acusaciones que surgieron en redes sociales, donde se hablaba que en el 'Campanil' se dejaron perder para que Colo Colo no descendiera.

"Se habló de muchas cosas, de que nos pagaron, entre otros. No conozco a ningún jugador de fútbol que le guste descender. Teníamos algo para quedar en la historia marcados de por vida, que era mandar al descenso a Colo Colo. Pero bueno, no tuvimos buen partido, nos marcaron temprano y luego no pudimos revertirlo”, cerró.