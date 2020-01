Zacarías López y cómo comenzó su carrera en el arco: "Cuando chico era gordito y no me gustaba correr"

24Horas.cl Tvn

24.01.2020

Zacarías López fue el héroe en el ascenso de Deportes La Serena a Primera División tras atajar dos penales ante Deportes Temuco en el estadio Nacional. Por ello, la alegría del portero y su familia era enorme tras el partido, hasta donde sus más cercanos llegaron desde Arica para apoyarlo.

En ese contexto fue que su madre, Silvia, reveló el curioso motivo por el cual López comenzó su carrera en el arco.

"Cuando chico Zacarías jugaba en cancha, no era arquero. Pero era gordito, se cansaba y no rendía mucho. Un día faltó el arquero y él se puso en ese puesto. Ahí empezó su carrera en el arco. Fue para mejor, jajajá", contó en diálogo con Las Últimas Noticias.

La historia fue reafirmada por el mismo futbolista, quien aseguró que "es verdad lo que decía mi mamá. Me quise poner al arco porque cuando chico era gordito y no me gustaba correr, jajajá".

Consultado sobre qué pensaba durante la tanda de penales, López dijo que "la verdad es que no pensaba en nada. Solo sentía tranquilidad. Uno siempre espera hacer las cosas bien y afortunadamente así salieron".

Estos son los 18 equipos que participarán en Primera División en 2020

Luego del emotivo triunfo de Deportes La Serena sobre Temuco, quedaron definidos todos los participantes que tendrá la Primera División.

Los granates se suman así a Audax Italiano, Cobresal, Colo Colo, Coquimbo Unido, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique, Everton, Huachipato, O'Higgins, Palestino, Santiago Wanderers, Universidad Católica, U. de Chile U. de Concepción, Unión La Calera y Unión Española.

También quedaron establecidos los partidos que tendrá la primera fecha del Campeonato Nacional 2020, donde los 'papayeros' visitarán a Curicó Unido.

Al mismo tiempo, ya está definido el día del 'Clásico de la Cuarta Región' entre La Serena y Coquimbo Unido, el cual se disputará el domingo 1 de marzo.

Consignar que este 'derby' no se disputa en Primera División desde 2007.

