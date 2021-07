Zaldivia y el partido frente a Universidad Católica: "Ya somos un candidato al Campeonato"

El zaguero de Colo Colo dijo no creer "que el resultado del sábado sea decidor al respecto".

13.07.2021

Después de abrochar la clasificación a cuartos de final de la Copa Chile con un empate frente a Palestino, en Colo Colo esperan llevar el buen nivel mostrado las últimas semanas al clásico de este sábado ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, por la reanudación del Campeonato Nacional.



En ese sentido, el defensa Matías Zaldivia manifestó la confianza a tope que existe en el plantel y aseguró que incluso ya piensan en el título.



"Ya somos un candidato al Campeonato, así lo sentimos. Lo estamos demostrando en la cancha. No creo que el resultado del sábado sea decidor al respecto. Veo muy bien al equipo y estamos muy confiados al respecto. Tenemos un equipo muy dinámico, pero lo principal son las características de los jugadores que tenemos ahora, sobre todo de mitad de cancha para arriba, donde tenemos bastantes variantes en ataque", reconoció el zaguero en conferencia de prensa.





"Las claves de este equipo son la dinámica que logramos, la presión que hacen los muchachos arriba. Somos un equipo corto, que juega siempre en 30 o 40 metros. Eso nos ayuda todos a no correr tanto, sino hacerlo bien y a presionar los 90 minutos de juego. Este año se está viendo una solidez defensiva que el año pasado no se veía, pero creo que es por la presión que se está haciendo en la mitad de cancha presionado al rival", añadió.



Sobre la lucha por un puesto en la última línea, Zaldivia sostuvo: "Es muy bueno para todos los que estamos jugando en esta posición, porque tenemos un buen nivel los cuatro. Saber que tienes un compañero al mismo nivel te hace estar alerta. Te hace exigirte, no solo en los partidos, sino que también en la semana. Es una pelea sana que beneficia a todo el equipo".

