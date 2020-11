Zoom: La inolvidable campaña de Colo Colo en la Copa Sudamericana 2006

24Horas.cl Tvn

01.11.2020

La campaña de de Colo Colo en la Copa Sudamericana fue el tema principal del capítulo de este domingo en "Zoom, grandes momentos del deporte", donde repasamos con algunos de los protagonistas las principales anécdotas, historias y momentos de un equipo que, pese a no quedarse con el título, sigue en la memoria de los hinchas.

Comenzamos con los inicios de la campaña, cuando Sebastián "Terremoto" Cejas se erigió como el héroe al ser clave en la sufrida clasificación contra Huachipato por penales.

Pese a que los primeros duelos fueron complicados, David Henríquez, otro de los protagonistas que dialogó con Zoom, recuerda que jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal ya resaltaban, a pesar de su corta edad.

"Todos los muchachos, los más chicos, tenían otra mentalidad", señaló el exdefensor, agregando que en los entrenamientos "Alexis y Vidal se peleaban y decían que iban a ser los mejores del mundo".

Ya avanzando en la campaña, Matías Fernández fue asumiendo su rol como estrella máxima del equipo y el propio Henríquez dijo que el nivel que mostró fue posible debido a que el plantel lo protegió como su mayor figura.

"A Matías lo cuidábamos todos, nadie se podía meter con él", señaló, agregando que "necesitaba mucho apoyo", por lo que el hecho que nunca pudiera explotar en Villarreal se debió a que "llegó a un equipo que habían puros cabrones, todos querían resaltar".

Miguel Riffo, por su parte, recordó el partido consagratorio de Fernández en dicha Copa, cuando fue figura al marcar por duplicado en la semifinal de vuelta ante Toluca, revelando una increíble anécdota.

"A Matías se le había caído un lente de contacto... No veía nada", dijo el defensor y que, en el entretiempo, el volante decidió sacarse los dos lentes, lo que no se notó en la cancha, ya que marcó los dos tantos de su equipo.

Sobre la final perdida ante Pachuca, Riffo destacó que la entrada a la cancha del Nacional en el partido de vuelta "fue uno de los momentos más lindos de mi carrera", más allá de la derrota que vino después.

Henríquez, por su parte, confesó que la caída en la final aún le duele y que "no he visto ese partido, no quiero volver a verlo", mientras que Sebastián Cejas no dudó en asegurar que "merecíamos esa Copa".

