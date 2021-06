Infartante definición a penales: Universidad Católica clasificó a octavos de Copa Chile

Agencia Aton

26.06.2021

El encuentro no pudo empezar de mejor manera para los pupilos de Cristián Leiva, que se pusieron en ventaja a los 90 segundos con gol de Álvaro Ramos, que aprovechó un rebote del arquero cruzado tras un disparo de Alexander Oroz.

Los locales respondieron a los 3' con un tanto de Fernando Zampedri, pero que fue anulado por una milimétrica posición de adelanto; y a los 6', Oroz nuevamente desbordó por la banda izquierda, se metió al área y asistió a Carlos Espinosa, que puso el 2-0.



Poco a poco el elenco precordillerano recuperaría el control del balón y comenzaría a llegar con peligro al área rival. Es así como a los 17' tuvieron tres opciones para descontar: primero un disparo desde fuera del área por el sector ejecutado por Diego Valencia, que fue desviado por el portero Daniel Castillo; en la jugada siguiente, Zampedri remató de cabeza y nuevamente el meta iquiqeño ahogó el grito de gol; y al final, Juan Leiva recibió dentro del área, pero el zurdazo se fue muy elevado.





De todas formas, la UC no tardaría en encontrar el descuento. Luego de algunas llegadas, Alfonso Parot recibió el balón fuera del área y sacó un remate rasante, pegado al palo de derecho, que hizo estéril la estirada de Castillo, colocando el descuento para los precordilleranos. Hacia el cierre de la primera mitad, Carlos Salomón ganó por los aires, pero Parot no alcanzó a llegar para empujar el balón, desperdiciando una buena ocasión para igualar.



Y cuando todos pensaban que la Franja saldría con todo para conseguir el empate, una rápida salida de Castillo encontró a un Ramos que se llevó en velocidad y con oficio a Salomón por el sector derecho y habilitó en el área a Alexander Oroz, que le cambió el palo al guardameta Pérez y marcó al 3-1 para los "dragones celestes". Pero el local no se quedaría atrás y luego de que anularan nuevamente un gol al "Toro" Zampedri (50'), encontró el descuento en los pies de Diego Buonanotte, que tras una jugada digna de futsal sacó un remate de derecha para el 3-2.



Hacia los 64', con los locales presionando constantemente en el campo rival, el recién ingresado Luciano Aued centró desde la derecha y encontró a un Zampedri que al fin lograba concretar su anhelado gol. luego de varias jugadas invalidadas. Y apenas cuatro minutos más tarde, otro que ingresó en el complemento, Tomás Asta-Buruaga, envió un centro al área que encontró la cabeza de Diego Valencia, que ponía 4-3 y desataba los festejos en la banca precordillerana.





Luego de ponerse por delante en el marcador, los capitalinos dejaron de ejercer una presión alta, lo cual fue aprovechado por el cuadro nortino, que tras una contra por el sector derecho, Diego Fernández centró en el área para Oroz, que le ganó la posición a los defensas y marcó el empate, ante la nula respuesta del "Zanahoria" Pérez, quien salió al final del partido, dejando su lugar al joven Vicente Bernedo.



Con la igualdad en los 90', los equipos fueron a los lanzamientos penales, donde la efectividad estuvo del lado de los cruzados, que se impusieron por 9-8 desde los doce pasos.

Para la UC, únicamente falló Juan Cornejo, cuyo remate fue atajado por Castillo; mientras que en los nortinos, Michael Contreras se encontró con la buena respuesta de Vicente Bernedo y al final, Ariel Coronel mandó la pelota a las nubes, lo que le dio el paso a la siguiente ronda a los dirigidos por Gustavo Poyet, donde se medirán ante Everton.