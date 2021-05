ANFP se abre a organizar la Copa América 2021: "Tenemos la estructura y organización"

24horas tvn

18.05.2021

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que aunque no han tenido una petición formal, Chile sí está dispuesto y preparado para organizar la Copa América 2021, en caso de que Argentina y Colombia tuviesen inconvenientes para desarrollar el torneo en junio próximo.

“Si se diera, estamos dispuestos para organizar la Copa América. El Gobierno ha mostrado su disposición, pero no más que eso. No hemos tenido comunicación directa, pero he hablado con el presidente de Conmebol, y sabe nuestra postura", aseguró Milad en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Casi una hora de risa": La publicación en Instagram de Arturo Vidal que molestó en Italia https://t.co/UTkiHKIL2b pic.twitter.com/MZu80ILPbX — 24HDeportesTVN (@24HDeportesTVN) May 16, 2021

Por lo mismo, manifestó que ."no tenemos problemas en hacer un torneo como la Copa América. Tenemos la estructura y la organización”.

Respecto del retorno del público a los estadios, el dirigente destacó que ya se le hizo entrega al Ministerio de Salud una propuesta para el retorno de los hinchas a la cancha. Sin embargo, ésta quedó pospuesta por el alza en los contagios que experimentó el país en abril.

“La pena que tengo es que la gente no pueda ir al estadio. Sin hinchas, el fútbol no es lo mismo. Tengo mucho optimismo con que pueda volver el público. Hemos entregado al Minsal dos propuestas con un aforo de 30% y que varían en relación a la etapa en la que está la comuna en la que se juega el partido. Después aumentaron los contagios y esto quedó en espera", puntualizó.

Por último, destacó la campaña de vacunación y depositó sus esperanzas en ella, para que el público pueda volver. "Ahora ya existe un gran porcentaje de gente vacunada y esperemos que aumente en el próximo mes. Además, somos de las ligas con menos porcentaje de positividad en exámenes PCR, con un 0,17 en el torneo pasado”, finalizó Milad.