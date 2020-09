Patricio Yáñez en 'Zoom' por su recordado gesto: "Me avergüenza. No son las formas de expresar una molestia"

24Horas.cl Tvn

12.09.2020

Este sábado, en la nueva edición de "Zoom, grandes momentos del deporte", uno de los invitados fue el histórico futbolista nacional Patricio Yáñez, quien se refirió en extenso a su carrera deportiva.

En un comienzo, sobre sus inicios en el atletismo cuando en 1975 corrió en el torneo nacional de atletismo de El Mercurio en el estadio Nacional, Yáñez expresó que "me sirvió demasiado para darme cuenta de lo competitivo que es. Si no entrenas, en el atletismo sí que se nota y muchísimo".

Histórico de la Roja

Luego, en cuanto a su debut con la Seleccion Chilena en 1979 para el duelo frente a Ecuador, a sus 18 años, Yáñez indicó que "entré al estacionamiento de Juan Pinto Durán y pasaban los jugadores. Nadie me conocía. Sale don Lucho y dice '¡¿dónde está el chiquillo de mier?!... si no tienes personalidad te vas con tu bolso. Yo quiero cabros con personalidad'. Ahí me agarra del brazo, como si fuera le hijo. Entro al vestuario y... Elías, Caszely, todas las figuras".

"Era el típico tema del niño desconocido, tímido, de región, de provincia, que llega a Santiago y se encuentra con todos sus ídolos y figuras. Había muchas cartas, muchas niñas. Yo era muy querido por las abuelitas, que veían en mí al nieto. Eso me gustó demasiado", añadió el "Pato".

Más tarde, Patricio se refirió a su primer gol por Chile, en el encuentro contra Venezuela por la Copa América 1979, afirmando a Pedro Carcuro que "el gran trabajo para obtener esa victoria fue la línea defensiva y de Mario Osbén. Ellos se llevaron el paso del partido (...) Se provoca la sorpresa, la pérdida del balón de Gustavo Benítez, el pelotazo de Moscoso y finalmente el finiquito, donde tiempo después hablando con Torales —que era el que me marcaba— me dijo 'yo debí haberte bajado antes'. Fue un partido súper importante, con un Paraguay tremendo, sólido y donde tu relato me pilló. Está entre los goles más recordados, que la gente aprecia".

En aquellas clasificatorias, Chile "era una selección que defendía muchísimo. Defendíamos prácticamente en el área grande y eso fue muy criticado, muy cuestionado, pero a la larga en ese modelo nos permitió conseguir buenos resultados fuera de casa (...) Aseguramos matemáticamente la clasificación".

Ya en el Mundial de España 1982, el exseleccionado chileno destacó que "nosotros pensábamos que Argelia nos iba a pasar por encima. Nosotros apostábamos a perder con Alemania y obtener dos victorias, pero la realidad nos pegó una bofetada tremenda (...) Si alguien se dopó, fue de manera individual. Nunca hubo ninguna práctica colectiva, como se ha señalado. Yo nunca vi a nadie doparse, pero tampoco puedo decir que nadie lo hizo".

"Maracanazo"

Posteriormente, respecto al "Maracanazo", Yáñez expuso que "aún no logro entender qué motivó a Roberto Rojas a hacerlo. Estaba teniendo una tremenda campaña en el fútbol brasileño, en el Sao Paulo. Yo le acerqué información de equipos que estaban interesados en España (...) Cae una bengala y cuando lo veo está sagrando entero. Yo no tenía idea. La gran mayoría del plantel, entiendo, no sabía nada. Yo después dije que los más cercanos tenían idea y me lo han desmentido".

"En términos de imagen del fútbol chileno quedamos en el suelo. Nos trataron de mentirosos, de tramposos. Fue demasiado duro lo que me tocó vivir", añadió.

Recordado gesto: "Fue una reacción me avergüenza"

Sobre su recordado gesto, el exfutbolista expresó que "fue una reacción que en el tiempo me avergüenza. No son las formas de expresar una molestia, independiente de lo sucedido. No es algo que me guste recordar y menos que lo recuerden en la calle".

Universidad de Chile y Colo Colo

Más tarde, sobre su llegada a Universidad de Chile, Yáñez confesó que "se me ofreció de todo. Que iban a traer jugadores, a potenciar el plantel. Nunca nada de esto ocurrió. Firmé por tres años, me lesiono y tengo una operación entremedio. Después regreso y me fue bastante bien, no perdí ningún partido en cancha, lo que permitió dejar a la 'U' en Primera División".

Luego, respecto a su controvertido paso a Colo Colo, el exatacante aseveró que "los dirigentes de la 'U' me dicen 'Pato, hasta acá nomás llegas. No queremos que continúes y te vamos a pedir que no nos cobres los dos años de contrato'. Evidentemente que no le cobré un peso a la 'U', pero fueron los propios dirigentes quienes en ese momento terminan el vínculo contractual. No es que yo haya tenido conversaciones ya con gente de Colo Colo. A los 15 días o tres semanas aparece el interés de Colo Colo y rápidamente llegamos a un acuerdo".

"Aquello de traidor... tengo claro que tiene que haber sido un periodista hincha de la 'U' que no le gustó que yo me hubiese ido. Yo lo pasé mal, fueron un par de semanas muy difíciles. Hasta hoy me lo recuerda un grupo muy minoritario de Universidad de Chile. Cuando voy al estadio me suben y me bajan", agregó.

Polémica con Pedro Carcuro

Respecto a su polémica discusión con Pedro Carcuro en Francia 98, Yáñez señaló que "si me hicieron pebre en aquella oportunidad, imagínate ahora, me tendría que haber ido de Chile (...) Nunca hubo nada, ni un mal gesto o una mala cara. Terminó el partido, nos fuimos al móvil con la gente de TVN y en la noche a cenar tranquilamente".