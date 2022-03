Anonymous afirma haber hackeado canales de televisión rusos para mostrar imágenes de guerra en Ucrania

Deutsche Welle

08.03.2022

Después de declarar la semana pasada la "ciberguerra contra el Gobierno ruso", Anonymous afirma haber hackeado la televisión estatal rusa para emitir imágenes de la guerra en Ucrania.

El colectivo de piratas informáticos dijo que había atacado a Russia 24, Channel One y Moscow 24, incluidos otros sitios de streaming, para mostrar una cobertura independiente de la guerra en Ucrania cuando la invasión entraba en el duodécimo día.

: Según estudio: Una cerveza al día basta para la reducción del volumen cerebral Leer más

"El colectivo de hackers Anonymous hackeó los servicios de streaming rusos Wink e Ivi (como Netflix) y los canales de televisión en directo Russia 24, Channel One, Moscow 24 para difundir imágenes de guerra desde Ucrania", tuiteó una cuenta asociada al grupo durante el fin de semana.

El tuit iba acompañado de un vídeo de lo que efectivamente parece ser material de guerra de Ucrania que interrumpe las emisiones de noticias rusas. Un mensaje al final afirma que "los rusos de a pie están en contra de la guerra", pidiendo el fin de la violenta invasión rusa de Ucrania.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

Las cuentas de Twitter asociadas históricamente a Anonymous, la comunidad de activistas en línea, afirmaron estar detrás del ataque de los hackers, la cual calificaron como la "mayor operación de Anonymous jamás vista".

We are #Anonymous

We are involved in the biggest Anonymous op ever seen. That being said, we are worried that some governments will indeed see us as a threat and create some scenario to make us look bad (false flag). We only want peace, not war. (continued)