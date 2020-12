Arizona y Wisconsin oficializan triunfo de Joe Biden

Deutsche Welle

01.12.2020

Los estados de Arizona y Wisconsin certificaron oficialmente este lunes la victoria de Joe Biden en las lecciones presidenciales estadounidenses, consolidando el éxito del demócrata ante Donald Trump, que aún no ha admitido la derrota.

"Hoy firmamos la certificación de las elecciones de 2020 en Arizona", tuiteó Doug Ducey, el gobernador republicano de ese estado que ha pasado al campo demócrata por primera vez en casi 25 años.

Today, we signed the canvass for the 2020 election in Arizona. I’m grateful to the voters, the county election offices, the county recorders’ offices, & the poll workers across the state for their dedication to the success of our election system. @SecretaryHobbs @GeneralBrnovich pic.twitter.com/vdjhuQosZd