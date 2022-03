Aseguran que Rusia habría bombardeado un teatro en Mauriúpol con cientos de refugiados

Deutsche Welle

Efectivos rusos bombardearon el miércoles un teatro de Mariúpol que servía de refugio a cientos de personas residentes de la asediada ciudad ucraniana. El ataque ha causado un número todavía indeterminado de víctimas.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli