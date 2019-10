Así ve la prensa alemana la dura semana vivida en Chile

24Horas.cl Tvn

26.10.2019

Una semana se cumple ya desde que comenzaron las protestas contra el alza del precio del pasaje de metro en Santiago de Chile, que derivaron en saqueos, enfrentamientos con la policía, quemas de edificios y represión. La imposición del estado de emergencia y del toque de queda fue la respuesta del gobierno para recuperar el orden, algo que en buena medida se ha conseguido, aunque a costa de una veintena de fallecidos y cientos de heridos. Sin embargo, los caceroleos y las marchas, multitudinarias y pacíficas, no han cedido.

En Alemania, el tema ha sido abordado por distintos medios, que lo comentan como un fenómeno relacionado con la desigualdad que afecta al país sudamericano, o en el marco de una ola de malestar ciudadano que se ha visto también en El Líbano, Cataluña y Hong Kong.

En entrevista con la cadena radial Deutschlandfunk, el politólogo Ivo Hernández, de la Universidad de Münster, aseguró que la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de los precios ha desatado la ira en muchos países de América Latina. "Pero la insatisfacción social es mucho más profunda, es de esperar que los políticos realicen las reformas necesarias", señaló el experto.

Piñera lo intentó, pero "muy tarde”, dice el periódico izquierdista Neues Deutschland. "Sorprende que el presidente de Chile, que hace algunos días describió a los manifestantes como un 'poderoso enemigo', ahora anuncie que quiere responder a sus demandas (...) El cambio de opinión es demasiado tardío para cientos de miles de personas. El aumento constante de los precios de la electricidad es un problema desde hace años (...) Pero sobre todo, Piñera no ha respondido a una demanda clave de las protestas: el levantamiento del estado de emergencia y el cese de la acción militar contra las manifestaciones. Mientras no lo haga, la situación no se apaciguará”, dice el medio.

"Estamos en guerra"

El sitio web del canal privado de noticias N-TV, por su parte, enfatizó en las duras palabras del mandatario del pasado 21 de octubre, cuando aseguró que el país estaba en "guerra". Asimismo, destacó que la expresidenta Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haya criticado esa alocución al señalar que "el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación". Además, destacó la respuesta del general a cargo de la seguridad de Santiago, Javier Iturriaga, quien aseguró que él no estaba "en guerra con nadie".

Tagesschau, el más popular noticiero y portal de la televisión pública alemana, en cambio, recordó un discurso posterior de Piñera, el del pasado 23 de octubre, en el que el mandatario pidió disculpas por su "falta de visión ante el descontento".

Por su parte, el respetado periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung también resaltó el cambio de dirección que tomó Piñera, pero hizo hincapié en que la sociedad chilena está marcada por "extremas diferencias entre pobres y ricos", en parte, debido a los "bajos salarios y pensiones, altos precios y costos elevados en la educación".

Der Spiegel, que tiene una enviada especial en Santiago de Chile, puso relieve en la masividad y transversalidad de las protestas. "El descontento con el sistema neoliberal estuvo oculto tras las altas tasas de crecimiento, pero eso ya se terminó. En todas partes se desató la ira (...), que en algunos casos estuvo acumulada durante años o décadas".

El columnista Frank Stocker, de Die Welt, puso como indesmentible ejemplo de esa desigualdad y de la clase privilegiada de la que tanto se habla el hecho de que "mientras el alzamiento popular estaba en su apogeo, el presidente Sebastián Piñera cenaba en un exclusivo barrio de Vitacura. El que la mitad de la ciudad estuviera en crisis era algo que no afectaba a su entorno elitista". Para Stocker, el paquete social del mandatario no ataca el fondo del asunto: "En Chile la clase media lucha contra una clase acomodada que no quiere renunciar a sus privilegios, y el presidente es su ejemplo más claro".