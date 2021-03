Canadá: una persona muerta y varias heridas tras ataque con arma blanca en biblioteca

24Horas.cl Tvn

Una persona murió y al menos otras cinco resultaron heridas este sábado en un ataque con arma blanca cerca de una biblioteca pública en Vancouver, en el oeste de Canadá, por lo que un sospechoso fue arrestado, informaron las autoridades.

Seis personas fueron hospitalizadas tras el ataque, aparentemente perpetrado por un hombre cuyos motivos se desconocen, según la Policía y los servicios de emergencia. "Una de las víctimas está muerta", declaró a la agencia AFP Frank Chang, de la Unidad Criminal de Vancouver, indicando que no conocía aún las identidades de los afectados. "Lo menos que podemos decir es que es absolutamente impactante", agregó y dijo "es un shock para todos, incluida la propia Policía".

A primera hora de la tarde, varias personas fueron apuñaladas dentro y cerca de una biblioteca pública, tuiteó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), sin dar precisiones sobre el estado de salud de las víctimas.

#ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311