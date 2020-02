China: Amnistía Internacional denuncia censura ante crisis por el coronavirus

24Horas.cl TVN

06.02.2020

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves (06.02.2020) lo que denominó una campaña de censura llevada a cabo por las autoridades chinas en relación con la epidemia de coronavirus que ha dejado ya al menos 563 muertos en el país asiático.

En los últimos días, las redes sociales -donde se han registrado numerosas críticas al Gobierno por su gestión de la crisis- y la prensa china han visto un aumento de la censura, y varios artículos que se salían de la línea oficial han sido eliminados, dice AI.

"Las autoridades chinas se arriesgan a estar ocultando información que ayude a la comunidad médica a combatir el coronavirus y ayudar a que la gente se proteja", aseguró el director regional de AI para Asia, Nicholas Bequelin, en un comunicado de prensa.

La ONG afirmó que la censura empezó desde diciembre cuando "médicos de Wuhan compartieron con sus compañeros sus temores sobre pacientes con síntomas similares a los del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, en su acrónimo inglés). Las autoridades locales les silenciaron y castigaron por 'difundir rumores'. Los profesionales médicos de China trataron de dar la alarma sobre el virus. Si el Gobierno no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido a la propagación del virus a tiempo", aseveró el director regional.

China: Censorship, discrimination, arbitrary detention and human rights violations have no place in the fight against the #coronavirus epidemic



Amnesty International #CoronavirusOutbreak #CoronaVirusChina#coronaviruswuhan#CoronaVirusWho#nCOV

https://t.co/IIvIVg28bp