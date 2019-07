COP25: Greta Thunberg navegará a cumbre climática de Chile en velero ecológico

24Horas.cl Tvn

29.07.2019

La nave irá pilotada por el deportista alemán Boris Hermann y por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco, ambos miembros del equipo llamado "Malizia".

No hay una fecha concreta para la partida, puesto que dependerá de las condiciones meteorológicas, pero se prevé que la travesía se prolongue previsiblemente unas dos semanas. A Thunberg, de 16 años, la acompañarán en el viaje el padre de la activista, así como un cineasta.

El objetivo del viaje es estar en Nueva York durante la cumbre climática del 23 de septiembre, tras lo cual continuará en América unos meses más para viajar a Chile, donde se celebrará la conferencia de la ONU contra la emergencia climática, el próximo diciembre.

"Malizia II", de 18 metros de eslora, no genera emisiones tóxicas

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019

La activista medioambiental y líder del movimiento "Fridays for Future", que todos los viernes moviliza a escolares de todo el mundo bajo el lema "No hay un Planeta B", anunció hace unas semanas que se tomará un curso sabático para extender ese mensaje.

"Millones de jóvenes han levantado su voz este año para sensibilizar a los líderes políticos", apuntó Thunberg, en un comunicado de prensa, donde se añade que en los próximos meses ese mensaje debe alcanzar Nueva York y Santiago de Chile.