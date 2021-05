Costa Rica dará gratis la "pastilla del día después" a mujeres

Deutsche Welle

07.05.2021

La estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que brindará de manera gratuita la pastilla anticonceptiva de emergencia a las mujeres que la requieran, como parte de los esfuerzos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, según trascendió este jueves.

"A partir de hoy la CCSS habilita otorgar anticoncepción de emergencia para toda mujer que lo requiera. Este método previene el embarazo del mismo modo que las pastillas anticonceptivas regulares. Un importante avance para la salud sexual y reproductiva de las mujeres", escribió el 5 de mayo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

La CCSS detalló que introdujo la opción de acceder a la anticoncepción de emergencia -conocida como pastilla del día después- para cualquier mujer que haya tenido una relación sexual con posibilidad de embarazo. Hasta ahora este tipo de anticoncepción estaba disponible solamente para las mujeres víctimas de agresión sexual.

"Es importante aclarar a la población que estos medicamentos no son abortivos. Como parte de la educación es necesario decir que impiden la concepción, pero no malogran una concepción ya realizada", afirmó en un comunicado de la CCSS la ginecóloga Angélica Vargas.

El anticonceptivo de emergencia previene el embarazo de la misma manera como lo hacen las pastillas anticonceptivas regulares: impide o demora la liberación de un óvulo de los ovarios de una mujer o impide que el espermatozoide fertilice al óvulo, indicó la CCSS.

Según el lineamiento oficial, la anticoncepción de emergencia puede ser usada por cualquier mujer en edad fértil que la necesite y debe tomarse lo antes posible después del coito sin protección y dentro de un plazo máximo de 120 horas. "El objetivo de abrir el acceso a este recurso anticonceptivo es brindar diversas posibilidades para ajustarse a la situación, las características y las necesidades de cada persona y para impactar de forma positiva en la salud sexual de la población", explicó la CCSS.

La entidad detalló que, según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con riesgo de embarazo indeseado tienen derecho a la anticoncepción de urgencia y por eso los métodos deben integrarse en todos los programas nacionales de planificación familiar. La CCSS también explicó que la anticoncepción de emergencia pretende favorecer la disminución de la alta tasa de embarazos no deseados en el país.

La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2015 reveló que entre las personas entrevistadas el 49,8 % de las mujeres y el 32,2 % de los hombres no deseaban su último embarazo. Por ello, quienes trabajan en Salud brindarán a las pacientes información acerca de la anticoncepción de emergencia, así como asesoría sobre el uso de los métodos anticonceptivos regulares disponibles.

El procedimiento de consejería para realizar un acompañamiento integral busca que la usuaria tome una decisión informada, autónoma y responsable, agregó la CCSS y dijo que también se podrá activar el protocolo de atención a víctimas de violación sexual, en caso de descubrir hechos de ese tipo durante las charlas con las pacientes.