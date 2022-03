"Es lo correcto": 20.000 combatientes extranjeros se han alistado para luchar en Ucrania

Deutsche Welle

09.03.2022

El exsoldado de infantería canadiense Hunter Francis no tiene ninguna relación con Ucrania. Pero cuando vio que las tropas rusas estaban bombardeando zonas residenciales allí, voló para unirse a la batalla.

"No fue realmente una decisión. Solo algo que había que hacer. Es lo que hay que hacer", dijo este joven de 24 años, procedente de la reserva de la Primera Nación de Eel Ground, en Nuevo Brunswick, en Canadá.

"Estas cosas no deberían ocurrir. No debería haber una invasión a gran escala de otro país en el siglo XXI", señaló a AFP.

Los planes de viaje del estudiante de criminología sorprendieron a sus amigos y familiares, especialmente a su madre. "Todo el mundo me ha dicho que estoy loco. Hay que estar loco para entrar voluntariamente en una zona de guerra", indicó, tranquilo y con la cabeza fría, vistiendo un traje de combate.

"A nadie le gusta hacer estas cosas... Solo hago lo que hay que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Esa ha sido mi mentalidad toda la vida", añadió.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, invitó abiertamente a los extranjeros a su país para que formaran parte de una "brigada internacional" que "luchara codo con codo con los ucranianos contra los criminales de guerra rusos" para mostrar su apoyo a su país.

La semana pasada, Zelenski dijo que más de 16.000 extranjeros se habían presentado como voluntarios, sin especificar cuántos habían llegado.

Francis atendió esa llamada tras ponerse en su lugar. "Son como nosotros. Gente normal. Que ahora se ven arrastrados a un conflicto y se quedan allí para luchar", mencionó. "¿Qué pasaría si Canadá fuera atacada y todo el mundo se fuera de Canadá? Estaríamos solos. ¿No querríamos ayuda? Sé que yo sí", añadió.

Como Francis, hay muchos más que han atendido a la convocatoria ucraniana. Después de las declaraciones de Zelenski, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania aseguró el pasado domingo que más de 20.000 personas de 52 países se han ofrecido como voluntarios para luchar en la nueva legión internacional de Ucrania.

Entre ellos se encuentra también Michael Ferkol, que en su día sirvió como especialista en suministros en batallones de ingenieros del Ejército estadounidense. Antes de ir a Ucrania, Ferkol estaba en Roma estudiando arqueología, cuando escuchó el llamamiento del presidente ucraniano a los combatientes extranjeros.

A los pocos días, dijo Ferkol, se presentó en una oficina de reclutamiento militar en la ciudad occidental ucraniana de Lviv, con la esperanza de ser contratado como paramédico de primera línea.

"Les dije que quería atender a pacientes", señaló el joven de 29 años a Reuters, que no tiene experiencia en combate. "También había un finlandés, y me dijo: 'Yo solo quiero matar rusos'".

Michael Ferkol dijo que había muchas personas con ascendencia ucraniana en su ciudad natal, Chicago. Quería ir a Kiev, la capital, "y ayudar".

"Estoy un poco nervioso, para ser honesto", dijo, abriéndose paso entre la multitud de refugiados en la estación de tren de Lviv el sábado, con la esperanza de subir a un tren hacia el frente. "Pero al mismo tiempo, no se trata de mí. Se trata de la gente que está sufriendo", agregó.

Algunos de los combatientes extranjeros que llegan a Ucrania dicen sentirse atraídos por la causa: detener lo que consideran un ataque no provocado en un enfrentamiento único entre las fuerzas de la democracia y la dictadura. Para otros, muchos de ellos veteranos de Irak y Afganistán, la guerra de Ucrania también ofrece la oportunidad de utilizar habilidades de combate que consideraban que sus propios gobiernos ya no apreciaban.

Junto a veteranos de guerra curtidos en mil batallas, según reporta Reuters, llegan también personas con poca o ninguna experiencia de combate, que ofrecen un valor limitado en una zona de guerra sometida a constantes y aterradores bombardeos del Ejército ruso. Un hombre que se identificó como veterano militar británico se refirió a estos reclutas como "cazadores de balas".

Arrived, armed and ready. Our foreign legions. AND p#President @ZelenskyyUa calls back all Ukrainians from peacekeeping to do a little peacekeeping at home. Much needed reinforcements these are 💪🔥 pic.twitter.com/J6DrqasH6t