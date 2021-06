Las personas conservadoras son más proclives a creer en información falsa, según estudio

Deutsche Welle

02.06.2021

Los conservadores en Estados Unidos son menos capaces que los liberales de distinguir las verdades de las falsedades en política, principalmente debido a un exceso de información errónea por parte de la derecha, según un estudio publicado este miércoles (02.06.2021) en la revista Science Advances.

Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (OSU, en sus siglas en inglés) concluyó que, si bien los dos lados del espectro político tienden a creer afirmaciones que promueven sus puntos de vista, los conservadores aceptan con más ímpetu las mentiras y rechazan las verdades.

El análisis, que se llevó a cabo durante seis meses, determinó que esto sucede "porque hay mucha más desinformación que apoya las posiciones conservadoras", según la autora principal del estudio, Kelly Garrett, profesora de comunicación de la OSU.

El grupo liderado por Garrett llegó a estas conclusiones tras analizar los resultados de una encuesta en línea en la que participaron 1.204 adultos estadounidenses entre enero y junio de 2019.

Are U.S. conservatives less able to distinguish truth from falsehoods? A six-month study contains fascinating revelations.



This story, and more, in the new Science Advances: https://t.co/QR4xhm4OhO pic.twitter.com/zn06U5tIYC