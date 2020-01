Finlandia descarta semana laboral de cuatro días

24Horas.cl Tvn

08.01.2020

Por el momento, Finlandia no introducirá la semana laboral reducida a cuatro días, ni jornadas laborales de seis horas. El gobierno de Helsinki negó el martes informes de medios de comunicación, según los cuales la primera ministra Sanna Marin consideraba planes para llevar a cabo ambos proyectos.

"Una semana de cuatro días no está en el programa del gobierno y actualmente no está en la agenda", dijo el gobierno finlandés en Twitter. Marin planteó brevemente la idea durante un panel de discusión en agosto de 2019, cuando era Ministra de Transporte, bajo su predecesora Antti Rinne.

