Greta Thunberg desembarca en Nueva York y pide a Trump que escuche a la Ciencia

28.08.2019

¡Tierra! ¡Las luces de Long Island y la ciudad de Nueva York enfrente!", había escrito horas antes Greta Thunberg en su cuenta de Twitter tras recorrer 3.000 millas marinas desde el sur de Inglaterra. La activista sueca contra el calentamiento climático, de 16 años, anunció el miércoles (28.08.2019) su llegada a Nueva York tras cruzar el Atlántico en un velero "cero carbono", un periplo de 15 días. Sus primeras palabras hicieron referencia a los incendios en la Amazonía, que según ella son "clara señal de que tenemos que parar de destruir la naturaleza". También tuvo palabras para Trump, al que dijo: "Mi mensaje para él es que escuche a la Ciencia, algo que obviamente no hace".

La activista había avanzado luego que el barco había anclado previamente frente a Coney Island, la célebre playa de Nueva York con un inmenso parque de entretenimientos, y que la tripulación debía pasar por aduanas e inmigración. "Llegaremos a tierra en la marina North Cove a las 14h45 (19h45 GMT) si la marea lo permite", tuiteó. Con un poco de retraso respecto a ese horario previsto, llegó a un puerto deportivo de Manhattan a las 16:05. Una multitud de activistas se alineario en el paseo del Río Hudson para darle la bienvenida. La ONU envió también varios veleros para recibirla.

The @UN has sent out one boat for each of the 17 sustainable development goal to greet us! Thank you! pic.twitter.com/AU5ZSVj5vD