Nuevo ataque deja dos indígenas muertos en Brasil

08.12.2019

Los indígenas Raimundo Bernice Guajajara y Firmino Silvino Guajajara murieron, y otros dos resultaron heridos, este sábado (07.12.2019) luego de un ataque armado en el estado amazónico de Maranhao, en el norte de Brasil, informaron las autoridades. Las víctimas mortales murieron cuando estaban regresando a su aldea tras haber participado en una reunión para discutir sobre la defensa de sus derechos.

El ataque ocurrió en la mañana en la carretera federal que comunica las ciudades de Jenipapo de Vieiras y Sao Luis, la capital de Maranhao, y que atraviesa la reserva Guajajara en medio de la Amazonía. "Los indígenas fueron alcanzados por tiros provenientes de un vehículo", precisó la gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en un comunicado. "Como forma de protesta, indígenas bloquearon la carretera BR-226 en ambos sentidos", añadió la institución.

"La Policía Federal ya envió un equipo al lugar para investigar el crimen y sus motivaciones", afirmó en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien lamentó el atentado.

A Polícia Federal já enviou uma equipe ao local e irá investigar o crime e a sua motivação. Vamos avaliar a viabilidade do envio de equipe da Força Nacional à região. Nossa solidariedade às vítimas e aos seus familiares.

Por su parte, la Gobernación del estado de Maranhao anunció el envío a la región de refuerzos de la Policía Civil, de la Policía Militarizada y de la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos, así como una exhaustiva investigación para identificar y capturar a los autores del ataque.

Os indígenas feridos já foram encaminhados para o hospital, com apoio do Distrito Sanitário Especial Indígena do MA.

Até o momento, dois óbitos foram confirmados. O @GovernoMA, por meio da SSP, informou o caso à Polícia Federal, solicitando a adoção das devidas providências.