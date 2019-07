OMS declara el ébola "emergencia de salud pública de interés internacional"

24Horas.cl Tvn

17.07.2019

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una "emergencia de salud pública de interés internacional", una denominación poco común que sólo se utiliza para las epidemias más graves.

"Es hora de que el mundo tome nota", dijo en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aceptó el consejo de su junta asesora de invocar las disposiciones de emergencia sólo utilizadas por el organismo de salud de la ONU en cuatro ocasiones anteriormente.

Las anteriores fueron la gripe H1N1, o gripe porcina, en 2009, la propagación del virus de la polio en 2014, la anterior epidemia de ébola que afectó a gran parte de África occidental (Liberia, Guinea y Sierra Leona, en particular) entre 2014 y 2016, así como el gran empuje del virus Zika, también en 2016.

Sin embargo, en esta ocasión, la OMS aclaró que no recomienda ninguna restricción de viajes o comercio con la RDC porque en lugar de ayudar a la contención del virus, esto tendría un terrible impacto en la economía del país y sería contraproducente. La organización publicó una serie de recomendaciones para los países afectados, los países vecinos y todos los países.

