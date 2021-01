Palestino queda tetrapléjico tras disparo de Ejército israelí

Deutsche Welle

03.01.2021

El palestino Haroun Abu Aram, de 24 años, quedó tetrapléjico por un disparo en el cuello del Ejército israelí durante una disputa por la confiscación de un generador eléctrico en Cisjordania ocupada, en un suceso que este sábado condenaron las autoridades palestinas.

Foreign Ministry condemns Israeli army shooting of Palestinian man that led to his paralysishttps://t.co/fWXn9fVNmX pic.twitter.com/0NtVNUk2CF