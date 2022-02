Policía de Canadá detiene a más de 100 manifestantes: Protestaban contra medidas sanitarias contra el COVID-19

Deutsche Welle

19.02.2022

En un encuentro tenso pero sin enfrentamientos, la policía canadiense arrestó el viernes a más de 100 personas como parte de su intervención para desalojar a camioneros y manifestantes que bloquean el centro de Ottawa desde hace tres semanas, en protesta por las medidas sanitarias contra el COVID-19.

El jefe de la policía, Steve Bell, en conferencia de prensa informó de que "han sido acusados de múltiples y diversos delitos, incluyendo vandalismo". Agregó que la operación avanzaba "según lo planeado" pero que tomaría "tiempo".

"Tenemos controlada la situación en el terreno y continuamos avanzando hacia el despeje de nuestras calles", añadió Bell, confirmando que no se reportaron heridos.

Cientos de policías se desplegaron ante manifestantes que se negaban a despejar las calles del centro de Ottawa a pesar de las numerosas advertencias y la proclamación del estado de emergencia contra una movilización que llegó a ser replicada en otros países.

Los policías rodearon la zona de la manifestación y estrechaban lentamente el cerco sobre los manifestantes pero aún no habían llegado hasta la avenida principal, que corre a lo largo de la sede del parlamento. Varios manifestantes fueron detenidos, la mayor parte de ellos sin oponer resistencia.

Las autoridades continúan advirtiendo a los manifestantes que deben abandonar las calles si no quieren ser detenidos.

En algunas arterias de la capital recubiertas de nieve recién caída, fueron remolcados los primeros vehículos.

La Policía reiteró en su cuenta de Twitter la exhortación a los manifestantes: "Deben irse. Debe cesar toda actividad ilegal e inmediatamente deben retirar sus vehículos y/o propiedades de todos los sitios de protesta ilegal. Cualquiera que se encuentre en el lugar de una protesta ilegal puede ser arrestado".

DEMONSTRATORS: You must leave. You must cease further unlawful activity and immediately remove your vehicle and/or property from all unlawful protest sites. Anyone within the unlawful protest site may be arrested. pic.twitter.com/dD5bgEPmjg