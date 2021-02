SpaceX promete turismo espacial antes de concluir 2021

Deutsche Welle

02.02.2021

SpaceX planea lanzar su primera misión de turismo espacial en el cuarto trimestre de 2021, dijo el lunes (01.02.2021) en un comunicado la compañía aeroespacial estadounidense del multimillonario Elon Musk.

La misión, denominada Inspiration4, se llevará a cabo con el cohete reutilizable Falcon 9 de SpaceX, que será lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

A bordo estará Jared Isaacman, fundador y jefe de Shift4 Payments, quien donará los tres asientos junto al suyo de la cápsula Dragon a "individuos del público en general, cuya identidad será anunciada en las próximas semanas", de acuerdo con el comunicado.

Se creó el sitio web en Inspiration4.com para que la gente concursara por estos lugares.

Habrá dos categorías de asientos posibles de obtener: el de la "generosidad", que requiere una donación a la fundación St. Jude, que trabaja para combatir las enfermedades infantiles; y el de la "prosperidad", que pude obtenerse compartiendo una historia emprendedora.

Announcing the first commercial astronaut mission to orbit Earth aboard Dragon → https://t.co/MbESvnakAD pic.twitter.com/ukLsjFfRjk