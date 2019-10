Trump anuncia sanciones contra Turquía por invasión a Siria

24Horas.cl Tvn

14.10.2019

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes (14.10.2019), mediante un comunicado difundido vía Twitter, que subirá los aranceles al acero de Turquía hasta el 50 por ciento, al mismo nivel anterior a la reducción de esos gravámenes en el mes de mayo, y descartó alcanzar un acuerdo comercial con Ankara por sus "acciones desestabilizadoras" en Siria.

Aranceles a importaciones y sanciones a funcionarios

Trump también advirtió que "pronto" emitirá una orden ejecutiva "autorizando la imposición de sanciones contra los funcionarios actuales y anteriores del Gobierno de Turquía y cualquier persona que contribuya a las acciones desestabilizadoras de Turquía en el noreste de Siria".

"La orden autorizará una amplia gama de consecuencias, incluidas sanciones financieras, el bloqueo de bienes y la prohibición de entrada a Estados Unidos", agregó.

En ese documento oficial, el mandatario defendió la labor de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico (EI) y justificó de nuevo su decisión de retirar las tropas norteamericanas del norte de Siria, la zona en conflicto. Asimismo, consideró que la ofensiva militar de Turquía "pone en peligro a civiles y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad en la región".

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME