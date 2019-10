Trump califica la solicitud de "impeachment" como un "golpe de Estado"

24Horas.cl Tvn

02.10.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes como "un golpe de Estado" a la investigación de juicio político que desarrollan los demócratas en el Congreso acerca de sus esfuerzos por desprestigiar a su principal rival para las elecciones de 2020 con interferencia del gobierno de Ucrania.

"A medida que aprendo más y más cada día, llego a la conclusión de que lo que está ocurriendo no es un juicio político, es un golpe", expresó Trump en su cuenta de Twitter.

Trump fue tajante al asegurar que ese "golpe" pretende "quitar al pueblo su poder, su voto, sus libertades, su segunda enmienda, su religión, su ejército, su muro fronterizo y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de Estados Unidos".

....People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America!