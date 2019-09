Trump da por “muertas” las negociaciones de paz con los talibanes

24Horas.cl Tvn

10.09.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que las conversaciones de paz que su país llevaba adelante con los talibanes, con los que una delegación se ha reunido durante un año en Qatar, están "muertas”. Todo esto, en medio de crecientes rumores sobre las divergencias que existen en Washington por el camino adoptado por Trump para poner fin a la guerra en Afganistán.

"En lo que me concierne, están muertas, para mí están muertas”, sentenció Trump al ser preguntado por los periodistas en la Casa Blanca sobre las negociaciones de paz con los talibanes. El anuncio llega después de que Trump cancelara una reunión secreta que, según dijo, iba a mantener el domingo con líderes talibanes en su residencia secundaria de Camp David.

Trump anuló esa cita después de que los talibanes admitieran la autoría de un atentado en Kabul, que el pasado jueves acabó con la vida de 11 personas, entre ellas un soldado estadounidense. Esto habría gatillado un cambio de actitud por parte de Estados Unidos, que según Trump ha "golpeado" a los insurgentes afganos más fuerte en los pasados cuatro días que en los últimos diez años.

No hay diferencias

Hasta este fin de semana habían crecido las expectativas sobre un acuerdo que permitiera cumplir uno de los anhelos de Trump: la retirada de miles de soldados estadounidenses de Afganistán, donde Washington tiene desplegados unos 13.000 militares. A cambio, los talibanes iban a ofrecer garantías sobre una "reducción de la violencia" en el país.

Pero "cometieron un error", dijo Trump en referencia al atentado en Kabul. Pese a todo, pareció dejar una puerta abierta a conversaciones futuras, al asegurar que siguen hablando con el Gobierno afgano y con "mucha gente": "Y ya veremos (qué pasa)", indicó. Asimismo, negó diferencias en su Gobierno sobre las negociaciones y la cancelada reunión en Camp David.

"Muchas noticias falsas de que yo habría actuado contra el consejo del vicepresidente (Mike Pence) y varios asesores sobre una posible reunión con los talibanes en Camp David", tuiteó más temprano el mandatario. "¡Esta historia es falsa!", escribió. "Siempre he pensado que era bueno reunirse y hablar" con la gente, "pero finalmente, en este caso, he decidido no hacerlo", añadió.