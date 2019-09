Trump libera el petróleo de las reservas tras el ataque en Arabia Saudí

24Horas.cl Tvn

16.09.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este domingo (15.09.2019) la liberación de reservas de petróleo del país para que, si es necesario, garanticen el suministro mundial, impactado por los recientes ataques contra refinerías saudíes.

"En base al ataque contra Arabia Saudí, que puede tener un impacto en los precios del petróleo, he autorizado la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si es necesario, en una cantidad que aún debe ser determinada y que sea suficiente para mantener los mercados bien abastecidos", dijo Trump en Twitter.

