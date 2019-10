Turquía y EE.UU. acuerdan un alto al fuego en el norte de Siria

24Horas.cl Tvn

17.10.2019

La ofensiva turca "se interrumpirá totalmente cuando esa retirada haya acabado" durante el periodo de suspensión, declaró Pence a la prensa tras más de cuatro horas de entrevista con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Bautizada "Manantial de paz", la ofensiva turca contra las fuerzas kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG) en el noroeste de Siria, lanzada el 9 de octubre, provocó indignación internacional.

Turquía controla la "zona de seguridad”

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, aseguró hoy que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos incluye no solo la retirada de las milicias kurdosirias de una franja de 32 kilómetros en el norte de Siria, sino también el control de las tropas turcas sobre este área.

"Estados Unidos aceptó la "zona de seguridad” y hay pleno acuerdo en que el control de ese área lo ejercerán las fuerzas armadas turcas", dijo Çavusoglu en rueda de prensa en Ankara, poco después de participar el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, anunciara un acuerdo para cesar las hostilidades en el noreste de Siria.

En una rueda de prensa que Pence ofreció momentos antes, también en Ankara, no se mencionó quién tendría el control efectivo sobre la citada zona fronteriza.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump dice que es "un gran día" para Turquía y los kurdos por alto el fuego en Siria.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!