Ministro de Hacienda tras reunirse con las Pymes: " La situación es grave"

24Horas.cl Tvn

12.11.2019

Este martes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo un llamado al país a reactivar a las Pymes e impulsar su actividad luego de los más de 20 días de manifestaciones y que han afectado duramente a este sector de la economía nacional.

Según afirmó el ministro, las continuas marchas y manifestaciones que desencadenan en desordenes tienen a las Pymes en una situación preocupante que puede llegar a tener graves consecuencias.

"La actividad cotidiana, el poder abrir sus locales está trancada, no está ocurriendo, no está ocurriendo por el desorden, la falta de normalidad que está pasando nuestro país, no está ocurriendo porque como sabemos al alero de las legítimas reivindicaciones hay grupos que se escudan detrás de ellas y que alteran de manera significativa el orden, eso impide la actividad económica de estos emprendedores que son el motor del crecimiento en Chile y del empleo", expresó el Secretario de Estado.

El titular de Hacienda afirmó que se reunió con pequeños y medianos empresarios y afirmó que "me han transmitido el dolor y el drama, los efectos potenciales en el empleo que esto está teniendo y puede seguir teniendo y escalando a cuestiones bastantes preocupantes".

Ante esto Briones hizo un llamado al país: "Quiero hacer un llamado al país, a aprender de los acuerdos que hemos ido logrando y que hablan de un mundo político que está dispuesto a dialogar y ojalá la sociedad entienda que a la luz de las legítimas reivindicaciones de las marchas, hay elementos que están afectando nuestra vida y que están teniendo costos graves en el mundo Pyme".

Para ayudar a este sector que se está viendo afectado el ministro anunció que se están preparando medidas en conjunto con el Ministerio de Economía para ir en ayuda de las pymes.

"Con el Ministerio de Economía preparamos un paquete de medidas de reactivación(...), pero tenemos claro que hay que ir bastante más allá porque la situación es grave", recalcó.

"Insisto, si no somos capaces que la cotidianeidad de nuestro día a día vuelva a ser la norma y no la excepción la verdad es que se esperan momentos muy difíciles para el empleo y las Pymes", concluyó.