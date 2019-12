Presidente de la CPC: "Es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel"

24Horas.cl Tvn

03.12.2019

El Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Alfonso Swett manifestó la necesidad de que los empresarios que realicen malas prácticas tengan penas más duras.

"Yo creo que ya es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas. A la ciudadanía le cuesta entender que una persona que vende unos CDs en la calle termine siendo quemada en una cárcel, muriendo, y resulta que delitos de cuello y corbata no terminan en la cárcel", expresó el dirigente en entrevista con radio Cooperativa.

"Eso nos hace muy mal a nosotros como sector, porque no todos los empresarios son así, pero lamentablemente termina generalizándose", agregó.

Frente al mismo tema, Swett hizo una autocrítica por no haberse hecho cargo antes de este tipo de temas.

"Me duele mucho en lo personal, de haber visto que estos temas eran importantes y no haberles dado la urgencia suficiente y eso es algo que a mí en lo personal me duele mucho", expresó.