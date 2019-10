Presidente de la CPC a los empresarios: "Hay que meternos las manos al bolsillo y que duela"

24Horas.cl Tvn

29.10.2019

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Alfonso Swett, se reunió con los representantes de las grandes empresas del país para tratar el tema de la crisis social que se está viviendo actualmente en el país, donde afirmó que "hay que meternos las manos al bolsillo y que duela".

Tras la reunión explicó que sus palabras se referían a que "básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante con nuestros trabajadores, con nuestras empresas".

Aunque expresó que los esfuerzos dependerán de "la realidad de cada empresa, porque nosotros lo que hemos visto es que la realidad de cada empresa son distintas".

Sin embargo Sweet aseguró que "hemos visto muy buenas señales de muchas personas de nuestro sector, empresarios, en esta línea”.

Frente al tema puesto en la palestra por algunos empresarios como un sueldo ético no inferior a los $500.000, el presidente de la CPC aclaró que no es algo que ellos puedan decidir. "Los temas de salario mínimo es algo que se está discutiendo en la política pública y todo lo que sean acuerdos en beneficios de la ciudadanía los vamos a apoyar, pero nosotros no somos los que gatillamos eso", afirmó.

Pese a eso "hay una convicción del sector, hoy día la hemos sentido, lo hemos sentido entre los empresarios, así que nosotros nos ponemos a disposición de lo que está buscando el país, nosotros vamos a ser parte de la solución, vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer", concluyó.