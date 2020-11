Joe Biden gana en pequeño pueblo que inicia la elección estadounidense

24Horas.cl Tvn

Pasadas las 00:00 de este martes, en Dixville Notch, una pequeña aldea ubicada en los bosques de New Hampshire, iniciaron con el proceso eleccionario que busca determinar quien será el presidente de Estados Unidos, siendo el primer poblado en votar desde el año 1960.

Así, los cinco representante con los que cuenta esta aldea emitieron su sufragio, en el cual fue completo ganador el candidato demócrata Joe Biden, llevándose la totalidad de estos y ninguno para el actual presidente Donald Trump.

The ballot board with results from the #midnightvote in #DixvilleNotch. #NHpolitics #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/ll3VxoSn9t