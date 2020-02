Base científica registra la temperatura más alta en la historia de la Antártida

Agencia Reuters

08.02.2020

Una base de investigación en la Antártida ha registrado la temperatura más alta jamás alcanzada en el continente, en un contexto de creciente preocupación por el calentamiento global que ha acelerado el descongelamiento de las capas de hielo alrededor del polo sur.

La base Esperanza, en el extremo norte de la península antártica, registró una temperatura de 18,3 grados centígrados, dijo el viernes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

"Esta no es una cifra que normalmente se asocie a la Antártida, ni siquiera en verano. Supera el récord previo de 17,5 grados centígrados, que se estableció en 2015", dijo Clare Nullis, portavoz de la OMM, a periodistas en Ginebra.

"La península antártica (...) es una de las regiones de más rápido calentamiento del planeta. Se habla mucho del Ártico, pero esta parte de la península antártica se está calentando muy rápidamente".

18.3°C! - new highest temperature recorded for continental #Antarctica, yesterday at Esperanza Base, the northern tip of the Antarctic Peninsula, 63°23′S; previous record was 17.5°C in 2015 also at Esperanza @SMN_Argentina; records began at the station in 1961, pic Nestor Franco pic.twitter.com/1qhbv0rDQj