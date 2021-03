La madre lucha por su vida: Familia de siete integrantes se contagió de COVID-19

"Me rompió el corazón cuando el médico dijo que no hay nada más que puedan hacer", declaró el esposo de la madre de sus cinco hijos.

Una familia de siete integrantes se contagió de coronavirus en el estado de Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la madre del clan familiar es la que presenta el estado de salud más grave de todos, puesto que está en coma inducido.

De acuerdo a la información difundida por el medio local abc7NY, se trata de Victoria Gallardo, una mujer de 33 años que junto a su esposo y sus cinco hijos en común, contrajeron COVID-19.

Según el medio antes citado, la primera en contagiarse fue su hija de 9 años, quien contrajo la enfermedad al interior de su establecimiento educacional, presentando síntomas a los pocos días.

Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la familia tomó todas las medidas sanitarias correspondientes, tales como el distanciamiento social, uso de mascarillas, guantes y desinfectantes.

"Mi esposa usaba guantes en su propia casa. Llevábamos mascarillas a todas partes", declaró el marido de Victoria, Armando, al medio antes mencionado.

No obstante, nada de eso evitó que la pequeña de 9 años se contagiara tras el regreso a clases presenciales, razón por la cual su madre lucha actualmente por su vida.

"Me rompe el corazón cuando el médico dijo que no hay nada más que puedan hacer. Ella no ha terminado", expresó Armando, quien luego agregó: "No hay manera. No nos vamos a rendir".

La menor de sus hijas fue otra de las integrantes que también terminó contagiada, situación que ocurrió cuando la pequeña tenía apenas 11 días de nacida.

"Ella desarrolló una fiebre muy alta, no quería comer, dormía mucho", dijo Armando. "Nos preocupamos tanto. No pensamos que ella lo lograría en absoluto".

En vista de lo anterior, Armando compartió un video a través de su cuenta de Facebook para solicitar ayuda a cualquier funcionario de la salud.

"Es difícil ver a su ser querido así. Por eso sugiero que la gente siga usando máscaras", puntualizó.