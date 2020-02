"A más ruido, más tiempo en el taco": India aplica inusual medida ante mal uso de la bocina de los vehículos

24Horas.cl TVN

12.02.2020

Polémica ha generado en India una insólita medida que implementaron las autoridades ante el mal uso de las bocinas de los vehículos.

Según la Policía de Bombay, capital económica del país, el uso indiscriminado del aparato sonoro de los autos se produce incluso cuando los semáforos están en rojo.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH