Aberrante: Decapitó a su esposa de 17 años y deambuló con su cabeza por las calles

08.02.2022

Un impactante hecho fue viralizado durante las últimas horas, luego de que un hombre decapitara a su esposa de 17 años en Irán y se paseara con su cabeza por las calles de Ahvaz.

De acuerdo con Women's Committee NCRI, la adolescente identificada como Mona Heidari fue asesinada por su pareja el pasado sábado 5 de febrero, en compañía de su cuñado.

En tanto, según consignó El Comercio citando a AFP la joven era acusada de adulterio luego de huir a Turquía debido a los abusos que era víctima desde que se casó con el sujeto con apenas 12 años, siendo ya una madre de un hijo de tres años cuando falleció asesinada por su pareja.

La policía pudo detener a ambos sujetos este lunes, "durante la incursión en su escondite", señaló la policía local.

The 17 years old #MonaHeydari who was beheaded in Iran in the weekend by husband as an act of "honor killing".The Sharia laws do not protect women rights in Iran.Previously she had escaped to Turkey but was forced to return to abusive husband. She was forced to marry at 12. RIP pic.twitter.com/qEF9ImXOLn